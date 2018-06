Zaakwaarnemers Dembélé op tournee langs Italiaanse clubs 14 juni 2018

De zaakwaarnemers van Moussa Dembélé verblijven momenteel in Italië. Na een bezoekje aan Roma en Napoli dinsdag reisden ze gisteren door naar Milaan. Ze doen een tournee langs geïnteresseerde clubs. Napoli, de club van Dries Mertens, is een van de drie clubs die een lijntje heeft uit liggen, naast Juventus en Inter. Of zij aan de hoge eisen van Tottenham kunnen voldoen, is maar zeer de vraag. Dembélé wil niet bijtekenen bij Tottenham. Hij vreest dat zijn lichaam niet nog een seizoen in de Premier League aankan. Hij hoopt ook dat Chinese clubs in de dans springen. Beijing Guoan toonde in januari interesse, maar heeft geen plekje voor een buitenlander meer vrij. (NP/KTH)