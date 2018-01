Zaak verloren tegen Starbucks...

...nu dan Hard Rock Café uitdagen? 19 januari 2018

Coffee Rocks, een nog te openen koffiebar in Hasselt, heeft het onderspit moeten delven in een zaak over plagiaat tegen Amerikaanse koffiereus Starbucks. De keten had - in 2013 al - weet gekregen van het logo van Coffee Rocks en een klacht ingediend. "We vonden nochtans dat ons logo erg verschilde, want het onze is oranje en het hunne groen. Enkel de cirkel is vergelijkbaar", zegt uitbaatster Hasmik Nersesyan. Echt wakker liggen van de uitspraak doet ze niet. "We hebben een nieuw logo en onze plannen voor de koffiebar zijn nog niet in uitvoering." Nersesyan heeft nu haar handen vol met een pizzazaak. Opvallend: het nieuwe logo van de koffiezaak heeft wel wat weg van dat van nog zo'n grote keten: Hard Rock Café.

