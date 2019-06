Exclusief voor abonnees Zaak-Semenya: testosteronregel IAAF opgeschort 04 juni 2019

00u00 0

Het Zwitserse gerecht heeft de testosteronregel van de Internationale Atletiekfederatie IAAF tijdelijk opgeschort. De Zuid-Afrikaanse atlete Caster Semenya had in Zwitserland beroep aangetekend tegen de uitspraak van het Internationaal Sporttribunaal TAS, dat de nieuwe regels van de IAAF onlangs goedgekeurd had. De IAAF verplicht vrouwelijke atleten met van nature te hoge testosteronwaarden medicijnen te slikken om die waarden te onderdrukken. De competitie zou daardoor eerlijker moeten verlopen. De regels gelden voor afstanden van 400 meter tot 1 Engelse mijl. Semenya, tweevoudig olympisch kampioene op de 800 meter, weigert die medicijnen te slikken. Semenya kan nu weer aan wedstrijden deelnemen, al geldt de opschorting voorlopig alleen "tot de volgende zitting over de zaak". (BF)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis