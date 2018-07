Zaak Mawda: chauffeur busje zit in Britse cel, DNA op stuur verraadt smokkelaar Ken Standaert & Bjorn Maeckelbergh

30 juli 2018

00u00 0 De Krant De chauffeur van het busje vol immigranten waarin de Koerdische peuter Mawda (2) omkwam, is opgepakt in Engeland. Dat bevestigen gerechtelijke bronnen. Wanneer hij uitgeleverd wordt aan ons land is nog niet duidelijk.

Na meer dan twee maanden komt er eindelijk een doorbraak in het dossier rond de dood van de Koerdische peuter Mawda: de Britse politie heeft een 25-jarige Irakees gearresteerd. Het meisje stierf op 17 mei aan boord van een bestelwagen met 28 immigranten aan boord.

De chauffeur was op de vlucht geslagen na een politiecontrole en maakte tijdens de achtervolging gevaarlijke manoeuvres. Daarop loste een agent een schot richting de banden van het voertuig, net op het ogenblik dat de combi waarin hij zat moest uitwijken. Die kogel trof het meisje, dat achterin het busje zat met haar ouders en haar driejarige broertje.

Eenmaal de wagen stilstond, mengde de chauffeur zich tussen de groep immigranten. Na het incident kon of wilde geen enkele van de inzittenden - inclusief Mawda's ouders - vertellen wie de chauffeur was. Daardoor moest het gerecht alle inzittenden vrijlaten.

Na sporenonderzoek op het busje werd een DNA-profiel opgesteld. "Afgelopen week liep een 25-jarige Irakees tegen de lamp in Engeland", vertelt een gerechtelijke bron. "Zijn DNA-profiel matcht met het materiaal dat teruggevonden werd op het stuur en de versnellingspook van het busje."

Zowel het parket van Bergen als het parket van Luik vragen om zijn uitlevering in het dossier rond de schietpartij en in een tweede dossier rond mensenhandel. Wanneer de verdachte exact aan ons land uitgeleverd zal worden, is voorlopig niet duidelijk.

