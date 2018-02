Zaak-Froome: Giro wil garanties van UCI 02 februari 2018

Giro-organisator Mauro Vegni vraagt aan de UCI dat Chris Froome enkel aan de start van de Giro mag verschijnen als er zekerheid bestaat dat de Britse renner later niet uit de uitslag wordt geschrapt. Froome moet zich verantwoorden voor het feit dat in de achttiende rit van de Ronde van Spanje, 2.000 nanogram Salbutamol in zijn urine is gevonden. Dat is twee keer de toegestane waarde. Hij bereikte een overeenkomst met de Giro om op 4 mei in Jeruzalem de start van de Italiaanse grote ronde te nemen. Froome zou daarvoor twee miljoen euro krijgen. Het is onduidelijk wanneer het dopingorgaan van de UCI, CADF, uitspraak doet over de zaak-Froome. Volgens UCI-voorzitter David Lappartient is de CADF niet aan een deadline gebonden. Froome is voorlopig niet geschorst. Zodat het volgens Lappartient perfect mogelijk is dat Froome Giro en Tour wint en achteraf uit de uitslag wordt geschrapt. De Giro wil een herhaling vermijden van de editie in 2011, die door Contador werd gewonnen. De Spanjaard was in de Tour van 2010 op clenbuterol betrapt. Pas in 2012 werd hij geschorst. Contador moest daarbij zijn Giro-zege inleveren. (MG)

