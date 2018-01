Zó versnipperd is het crosslandschap HERVORMING VELDRIJDEN 00u00 0

En of het veldritlandschap verdeeld is. Kijken we enkel naar ons land, dan zien we in België alleen al zo'n 35 crossen. Van al die wedstrijden behoort de helft tot een regelmatigheidscriterium (Wereldbeker, DVV Trofee of Superprestige), terwijl er 12 zich groeperen om met gebundelde krachten te overleven in de Brico Cross of Soudal Classics. Finaal zijn er ook 5 'losse' veldritten die zelf hun boontjes moeten doppen. Met de kampioenschappen werd geen rekening gehouden, aangezien die elk jaar van plek wisselen. (DMM)

