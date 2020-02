Exclusief voor abonnees Z'n voorlopig laatste show ARNO IN PARIJS 12 februari 2020

Enkele dagen nadat hij bekendgemaakt had dat hij tegen pancreaskanker vecht - en al meerdere sessies met chemotherapie ondergaan heeft - stond Arno gisteravond op het podium in Parijs. Van zijn ziekte was niets te merken: hij rockte, grapte en schreeuwde als vanouds. Het was zijn voorlopig laatste optreden, want het Belgische icoon moet binnenkort onder het mes en heeft alle shows voor de komende zes weken afgelast. Maar aan de inkom van de zaal hingen affiches die aankondigden dat Arno op 20 april terugkeert voor een extra optreden. (SD)

