Exclusief voor abonnees Z'n hulpcoach Vincent Pierins gaat samenwerken met will.i.am 13 juni 2019

00u00 0

Dat België als muziekland effectief iets te betekenen heeft, bewijst Westminster Studios uit Waasmunster. Onder anderen Britney Spears en Beyoncé klopten voor hun remixes al aan bij het trio Nicolas Geniets, Thibault Hendrix en Vincent Pierins. Die laatste kennen we als vaste bassist van Clouseau én als Koen Wauters' hulpcoach in 'The Voice van Vlaanderen'. De internationale samenwerkingen van de drie zijn intussen al niet meer op één hand te tellen, met een toekomstig project voor will.i.am als klap op de vuurpijl. Momenteel werkt Westminster Studios ook aan enkele nummers met de Australische dj-tweeling Nervo, die deze zomer twee keer op Tomorrowland staat. "Dat zijn echt top-dj's, én geweldige songwriters en zangeressen", vertelt Pierins. Via hen komt België ook bij grote namen als David Guetta, Jason Derulo en will.i.am op de kaart te staan. Westminster Studios zal drie jaar lang producen voor alle artiesten met wie de Nervo-zussen samenwerken. (KD)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis