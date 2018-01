Yves Leterme neemt afscheid van vader (87) 00u00 0

De vader van oud-premier Yves Leterme is overleden. Georges Leterme stierf woensdag op 87-jarige leeftijd in zijn thuisstad Ieper. De roots van de CD&V- politicus speelden een grote rol in zijn carrière. Hij was afkomstig van het Waalse Komen en vestigde zich pas na zijn huwelijk in Zillebeke, bij Ieper, waar hij actief was als schilder-decorateur. Het leverde zoon Leterme zijn perfecte tweetaligheid op - thuis las hij ook Franstalige kranten. Vanuit die Franstalige media werd Leterme jarenlang onafgebroken onder vuur genomen, eigenlijk al vanaf toen hij als Vlaams minister-president verklaarde dat Franstaligen intellectueel niet in staat zijn om Nederlands te leren. De ouders van Leterme sprongen in die periode vaak in de bres voor hun zoon. "Yves spreekt beter Frans dan vele Walen", vond Georges. (DDW)

