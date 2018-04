Yves Lampaert 06 april 2018

"Misschien moeten we een mannetje meesturen in de lange vlucht. Dat zou ons nóg meer op het gemak zetten. Iedereen die start, maakt kans. Maar de andere teams zullen hun tactiek wat moeten aanpassen. Nu laten ze zich té gewillig naar de slachtbank leiden, vind ik. Ze nemen de koers niet in handen, ondergaan ze. Zo wordt het héél moeilijk oogsten." (JDK)

