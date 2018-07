Yuma krijgt medaille voor moed en zelfopoffering: 14 maar al officieel een heldin Sam VANACKER en Sabine VERMEIREN

30 juli 2018

00u00 0 De Krant Yuma Claeys kende haar buurvrouw van haar noch pluim. Toch aarzelde het toen 13-jarige meisje vorige zomer geen seconde om de bejaarde vrouw uit een waterput te redden.

Exact een jaar later krijgt Yuma een medaille voor moed en zelfopoffering, als één van de jongste laureaten ooit.

Yuma, intussen 14, kan de film nog altijd afspelen. Het was de ochtend van 2 augustus. De avond ervoor was het laat geworden, want Yuma was naar U2 in het Koning Boudewijnstadion geweest. Iedereen thuis sliep nog. Ook Yuma, toen ze plots iets hoorde. "Het leek hulpgeroep. Het kwam door het openstaande raam. Het klonk veraf, maar ik wist meteen dat iemands leven in gevaar was. Ik heb zonder nadenken mijn gsm gepakt en ben naar buiten gerend. Tijd om mama en papa wakker te maken was er niet. Ik stak het maïsveld achter ons huis over en door de struiken kwam ik bij onze buren terecht. In de tuin zag ik twee handen net boven de grond uitsteken. Het was Gabrielle. Onze achterbuurvrouw. Ze zat tot aan haar nek in het water. 'Help mij', riep ze. Ze zat al twee uur vast."

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN