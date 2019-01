YoYo-test en spinning op eerste dag 07 januari 2019

00u00 0

Racing Genk begon de oefenstage in Benidorm met een stevige intervaltest, de 'YoYo intermittent recovery test' om precies te zijn. Die test evalueert het vermogen om herhaaldelijk een intensieve arbeid te leveren. Een kolfje naar de hand van Joakim Maehle, de Deense rechtsback met de drie longen. Hij liep de test helemaal uit, tot level 24 en haalde snelheden van boven de 20 kilometer per uur, in totaal legde hij ook 5,5 kilometer af.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN