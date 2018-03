YouTube legt wapenvideo's aan banden 23 maart 2018

YouTube gaat filmpjes over wapens aan banden leggen. Beelden die aanzetten tot de aankoop van wapens of onderdelen, of handleidingen voor de montage ervan, mogen niet meer op het platform gepost worden. Dat deelt het dochterbedrijf van Google mee op zijn helppagina's. Met wapenonderdelen worden vooral de omstreden 'bump stocks' bedoeld, een type kolf dat op semiautomatische wapens kan worden gemonteerd waardoor die even snel schieten als (verboden) automatische vuurwapens. De nieuwe richtlijnen zouden over een maand van kracht worden. Morgen zijn in de Amerikaanse hoofdstad Washington en in de hele VS protestmarsen gepland onder de noemer 'March For Our Lives'. Daarbij wordt het bloedbad in een school in Florida herdacht, dat hernieuwde debatten over een strengere wapenwet uitlokte.

