YouTube lanceert eigen 'Spotify' 18 mei 2018

YouTube gaat met een eigen muziekstreamingdienst de concurrentie aan met Spotify. Dat heeft het dochterbedrijf van Google zelf bekendgemaakt. 'YouTube Music' lanceert op 22 mei nieuwe apps. Daarin zijn ook nog muziekvideo's te zien, maar ligt de nadruk meer op het beluisteren van muziek. Ook gaat het bedrijf onder meer werken met gepersonaliseerde afspeellijsten gebaseerd op luistergeschiedenis en locatiegegevens, net zoals Spotify. Naast een gratis versie komt er een abonnementsversie zonder reclame tussen de nummers. In eerste instantie zal de dienst alleen beschikbaar zijn in de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland, Mexico en Zuid-Korea. Of en wanneer de dienst naar België komt, is nog onduidelijk.