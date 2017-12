YouTube beveelt kinderporno aan 00u00 0

YouTube is niet zo onschuldig als het lijkt. De voorbije maand konden zeker twee verdelers van kinderporno ongehinderd reclame voor hun 'producten' maken op de filmpjessite. De Britse krant 'The Times' ontdekte er beelden die waren gemaakt door een gesignaleerde pedofiel wiens identiteit makkelijk te traceren viel via zijn gebruikersnaam: The Horny Pastor of De Geile Pastoor. De man toonde onder meer beelden van een 12-jarig meisje dat dansend met de billen schudt. Gebruikers kregen de video's als 'aanbevolen' op hun scherm te zien. Op zijn YouTubekanaal vroeg de pedofiel om expliciet materiaal te delen op de chatdienst Telegram. YouTube verwijderde de accounts en belooft een strengere beveiliging.