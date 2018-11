Youth League en geen Europa League voor Doku en Verschaeren 27 november 2018

Het debuut van Jérémy Doku (16) en Yari Verschaeren (17) op zondagavond voor het eerste elftal was hoopvol. Hier en daar gingen al stemmen op om ze ook in de Europa League tegen Trnava in te zetten. Maar dat zal niet gebeuren. Het jeugdige duo zat gisteren alweer op het vliegtuig richting Oekraïne, waar de U19 van paars-wit een belangrijke wedstrijd in de tweede ronde van de Youth League afwerken tegen Dinamo Kiev. In tegenstelling tot de Europa League-wedstrijd van donderdag is dat nog wél een match met inzet. De heenwedstrijd in Anderlecht eindigde op 1-1. (NVK)

