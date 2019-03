Exclusief voor abonnees Yoshi brengt weer vernieuwing 30 maart 2019

Er komt niet zo héél vaak een nieuwe game uit de Yoshi-reeks op de markt. Maar wanneer dat wel gebeurt, kom je gegarandeerd een paar flinke verrassingen tegen: de 2D-platformers van Nintendo's huisdinosauriër onderscheiden zich van die van Super Mario en Donkey Kong, de twee andere totemfiguren van de Japanse spellenmaker, in de vernieuwing die ze iedere keer weer brengen. In het verleden kwam die innovatie in de vorm van onder meer een heel prille bewegingssensor voor de Game Boy Advance (in 'Yoshi's Universal Gravitation' uit 2004), of het uit breigaren bestaande universum uit 'Yoshi's Woolly World' (2015).

