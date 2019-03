Yogasnuivers 21 maart 2019

De Wever heeft gelijk. Iedereen die snuift, is medeschuldig aan de moorden in Mexico, Columbia... Als taxichauffeur zie ik het gebruik verschuiven van bier en sterkedrank naar drugs. In de taxi hoor ik jongeren aan mekaar vragen: wat ga jij pakken vandaag? Ze snuiven voor ze de discotheek binnengaan. Ik heb zelfs al een dealer in de auto gehad die verschillende adressen aandeed, hij wou me 3 gram verkopen voor 100 euro. Dit probleem kan geen burgemeester aan. Er is te veel geld mee gemoeid.

Hilven Gilbert, Ekeren

