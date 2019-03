Yogasnuivers Welkom in het weekend 23 maart 2019

00u00 0

Of ze coke snuiven, weet ik niet, maar de mensen die ik in mijn yogalessen in Antwerpen bezig zie, doen inderdaad weleens raar. Wordt hen gevraagd om een kleermakerszit aan te nemen, dan leggen ze hun knieën volledig plát op de grond, terwijl ik slechts in een hoek van 45 graden raak. Aan moeite ontbreekt het nochtans niet, ik draag zelfs van die paarse yogabroeken en heb een eigen mat, want de exemplaren die door iedereen gebruikt worden, ruiken naar dode slang in de regen. Maar als je acht uur per dag op een computer werkt, ben je een slechte kleermaker.

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen