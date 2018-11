Yentl Keuppens stelt haar nieuwste boek voor BV's in de ban van sociale media 28 november 2018

Gisteravond heeft Yentl Keuppens, bekend van het VIJF-programma 'Pink Ambition', haar boek 'ON just my own LINE' voorgesteld in Antwerpen. Daarin vertelt ze hoe de sociale media haar leven hebben veranderd en hoe ze is uitgegroeid tot een succesvolle influencer. "Maar met dit boek wil ik de mensen ook wegwijs maken in de wondere wereld van online en hen tips geven, zodat ze zich zelfzekerder voelen op sociale media." Voor Yentl is het trouwens al haar tweede boek. Eerder bracht ze eentje uit over haar strijd tegen anorexia. Op haar boekenfeestje kwamen een heleboel BV's, die zelf erg actief zijn op Twitter en Instagram, wat inspiratie opdoen. (CD)

