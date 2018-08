Yellow Tigers voor definitieve EK-kwalificatie naar Maribor 25 augustus 2018

Zetten de Yellow Tigers woensdagavond in de Arenahal van Deurne een eerste stap in de richting van deelname aan het EK 2019 (in Turkije, Polen, Slovakije en Hongarije), dan volgt vanavond in Maribor reeds de terugmatch tegen Slovenië. Winst zorgt voor een definitieve zekerheid over EK-deelname. Helemaal wiskundig zeker is het nog niet, maar niemand maakt zich illusies dat Israël of IJsland in de laatste kwalificatiewedstrijden begin januari 2019 nog stokken in de wielen kunnen steken van België en Slovenië.

