Exclusief voor abonnees Yellow Tigers tegen Nederland in Nations League VOLLEYBAL 26 december 2019

00u00 0

De Yellow Tigers spelen in de groepsfase van de Nations League bij de vrouwen tegen Nederland (19 mei), Rusland (20 mei) en Duitsland (21 mei). De wedstrijden worden in Apeldoorn (Ned) afgewerkt.De zestien deelnemende landen spelen ieder vijftien poulewedstrijden, verdeeld over vijf driedaagse toernooien. In de Final Six - met daarin de top vijf en de organisator - wordt vervolgens van 1 tot 5 juli in China gestreden om de medailles.