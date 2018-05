Yellow Tigers tegen favoriet Nederland NATIONS LEAGUE VROUWEN 22 mei 2018

De Yellow Tigers beginnen vandaag in Japan (Toyota) aan het tweede luik in de Nations League. De eerste opdracht (vanmorgen vroeg) is meteen de zwaarste, tegen Nederland, zilver op het EK 2017. Daarna volgen Japan en de Verenigde Staten. Nederland is groot favoriet, de ploeg onder bondscoach Jamie Morrison won haar eerste drie wedstrijden op rij, met als uitschieter de 3-0-zege tegen het vernieuwde Rusland.