Yellow Tigers stunten ook tegen wereldkampioen

De Serviërs hadden het moeilijk met de opslagen van onze volleybaldames en aanvallend zochten ze vooral hun oplossingen in tipballen. De tijd dat deze tactische ballen op de Belgische grond lagen, is voorbij en 'Belgium' klom zonder veel problemen naar setwinst. De enkele schoonheidsfoutjes zien we met plezier door de vingers. De servicedruk viel in de tweede set een beetje weg en Servië speelde veel meer door het midden. Dat zorgde voor problemen in de Belgische defensie. Grobelna werd vervangen door Goliat. Op belangrijke momenten staan de groten op en Marlies Janssens maakte op haar eentje met aanval, service en ook in verdediging de ruime achterstand goed. De midspeelster blokte de Belgen zelfs naar een 18-20-voorsprong en maakte de wereldkampioenen af met een nieuwe servicereeks. De net ingekomen Van Avermaet werkte magistraal af. In de derde set wisselde de Servische coach bij 5-1 wanhopig zijn spelverdeelster. Geen probleem de Yellow Tigers. Na 11-3 dreigde Servië nog terug te keren met hun powervolleybal. De Tigers stormden echter met een uitstekende Valkenborg autoritair naar hun 5de zege. (WVM)

