Yellow Tigers staan voor zware driedaagse VOLLEYBAL 29 mei 2018

De Belgische nationale vrouwenploeg begint vandaag aan het derde drieluik van vijf in de FIVB Nations League. In Kraljevo (Servië) wachten drie lastige tegenstanders: Turkije (FIVB-12), gastland Servië (FIVB-3) en Rusland (FIVB-5). De drie landen prijken allemaal in de linkerkolom van de rangschikking. "We hebben in China en in Japan zes punten verzameld na twee keer drie interlands", zegt spelverdeelster Ilka Van de Vyver van de Yellow Tigers. "Zo hebben we veel vertrouwen getankt. De sfeer in de groep is uitstekend. We gaan tot het uiterste. Het behoud in de hoogste afdeling van de Nations League is ons doel." Het team wijzigt op drie posities: Dominika Strumilo (Dresden), Silke Van Avermaet (Avo Beveren) en Lotte Vandendriessche (Oudegem) zijn opgeroepen ter vervanging van Manon Stragier, Oriane Moulin en Iris Vandewiele. (PLG)

