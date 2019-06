Exclusief voor abonnees Yellow Tigers sluiten af met nieuwe sensationele zege 21 juni 2019

Het draaide vijf weken geleden allemaal om het behoud in de Volley Nations League. Het ging om de stappen voorwaarts en het niveau dat de Yellow Tigers konden neerzetten tijdens de vijftien confrontaties met de beste landen van de wereld. We durven te stellen dat de Belgische speelsters en hun trainers met de grootste onderscheiding geslaagd zijn in hun missie. De progressie is overduidelijk. De acht (!) sensationele overwinningen waren fenomenaal. Vooral omdat de kwaliteit van het volleybal zo hoog lag. Het komt er nu op aan om al dat moois door te zetten tijdens de kwalificaties voor de Olympische Spelen en het EK, wanneer de tegenstrevers wel met al hun volleybalsterren zullen aantreden. Het was heerlijk om vast te stellen dat ook de laatste wedstrijd van deze VNL-campagne - tegen Italië nota bene - met veel klasse werd afgesloten door onze volleybaldames. (WVM)

