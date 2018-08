Yellow Tigers naar Bulgarije 08 augustus 2018

Na drie zeges tegen Spanje maken de Yellow Tigers zich op om tweemaal Bulgarije partij te geven in Sofia: donderdag en vrijdag telkens om 17u30. De selectie in deze laatste voorbereiding op de EK-kwalificatiewedstrijden in Kortrijk (15/08) en Deurne (22/08) vertoont weinig wijzigingen met de ploeg die vorig weekend in Spanje actief was. Iris Vandewiele vervangt Nathalie Lemmens, terwijl normaal Jutta Van de Vyver vervangen wordt door Elise Van Sas.

