Yellow Tigers na fandag naar China

Na de tweede oefenwedstrijd tegen Turkije (1-3 verloren na 4-1-winst woensdag) konden de talrijke supporters tijdens de fandag in Brugge de aanloop naar de Nations League (vandaag naar China) meemaken. "Ik stel vast dat er heel gretig getraind wordt", beklemtoont Gert Vande Broek, reeds tien jaar lang trainer-coach van de Belgische selectie. "De nieuwe groep is heel gemotiveerd, het is voor hen dan ook een geweldige uitdaging om zich te meten met de wereldtop. Onze droom is dat we ons kunnen handhaven in deze A-reeks." Tijdens de vierde week wil de bondscoach de gedrevenheid beloond zien met resultaten. "Dan ontmoeten we Argentinië, Duitsland en Polen. Die landen zijn wellicht haalbaar", meent Vande Broek. "Vanaf woensdag zullen de speelsters geconfronteerd worden met de top van het vrouwenvolleybal (Zuid-Korea op 15/5, China 16/5 en Dominicaanse Republiek 17/5)." (WVM)

