Yellow Tigers maken jacht op behoud in Polen 05 juni 2018

Het vierde drieluik van vijf, deze week in het Poolse Bydgoszcz, is cruciaal voor Belgische nationale vrouwenploeg in de strijd om het behoud in de hoogste afdeling van FIVB Nations League. Vier landen van zestien hebben slechts de status van 'challenger'. Het gaat om België, de Dominicaanse Republiek, Polen en Argentinië. De slechtste 'challenger' moet volgens het reglement degraderen. De Yellow Tigers staan momenteel vijftiende en voorlaatste. Met gelukkig een marge van zes punten op het puntenloze Argentinië, meteen het meest bedreigd. Voor de Yellow Tigers zit op papier '9 op 9' in de pijp tegen Duitsland (FIVB-13), Argentinië (FIVB-11) en gastland Polen (FIVB-22). Het behoud kan een feit zijn nog voor het laatste drieluik in Eboli (Ita). (PLG)

