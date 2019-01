Yellow Tigers: kwalificatie al binnen, nu publiek verwennen 05 januari 2019

De Yellow Tigers zijn bezig aan de voorbereiding van hun laatste wedstrijden voor de kwalificaties voor het Europees kampioenschap. De Belgische volleybalselectie staat ruim aan de leiding in haar poule en is al gekwalificeerd voor de finaleronde in augustus. Zondag ontmoeten de Tigers Israël in de sporthal van De Lange Munte in Kortrijk. "Tijdens de heenwedstrijd in Israël toonden we een erg hoog niveau. De speelsters bereikten toen bijna de perfectie", herinnert coach Gert Vande Broek zich. "We spelen met de nationale ploeg niet zo veel thuiswedstrijden. Dus willen we ons in Kortrijk extra inzetten voor de fans. We willen het spel ook eerlijk spelen tegenover Slovenië. Zij strijden samen met Israël voor de tweede plaats." De selectie telt twee debutanten: Bieke Kindt (Oudegem) en Britt Rampelberg (Asterix Avo). (WVM)

