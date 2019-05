Exclusief voor abonnees Yellow Tigers kansloos tegen VS Volley Nations League 22 mei 2019

00u00 0

De VS begon met een nieuwe generatie speelsters aan de openingswedstrijd van de Volley Nations League tegen België. De Yellow Tigers bleven in de openingsset lang in de buurt van het Amerikaanse team. Op 23-23 volgde een 'challenge' in het nadeel van België en de linkshandige Andrea Drews scoorde koelbloedig het laatste punt van de eerste set. Voor de Amerikaanse opposite was dit het sein om in set twee aan een ware demonstratie te beginnen. Liefst twaalf keer bestookte de 1,91 meter lange aanvalster met haar opslag de receptie van de Yellow Tigers. In de derde set was er op 21-21 even hoop na drie geslaagde opslagen van Herbots. Maar een fysiek sterk USA strafte alweer de Belgische hulpeloosheid in het achterveld af: 0-3 (23-25, 8-25, 22-25). (WVM)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis