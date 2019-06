Exclusief voor abonnees Yellow Tigers in Stuttgart tegen wereldteam Oranje NATIONS LEAGUE 11 juni 2019

De Yellow Tigers trekken deze week naar Stuttgart om hun succesverhaal verder te zetten in de Nations League. Daar worden enkele pittige burenduels tegen Nederland en Duitsland uitgevochten. Met een clash tegen de 'challengers' van de Dominicaanse Republiek als extraatje. De Belgische selectie is het 'Ajax' van het vrouwenvolleybal: een mooie verzameling talenten die een erg frisse versie van hun favoriete sport demonstreren. Wie kankert dat de zeges tegen Rusland en Servië slechts tegen een B-ploeg werden gerealiseerd, slaat de bal half mis. Rusland liet vijf nieuwe speelsters van om en bij de 1m90 naar Kortrijk overkomen om de mindere resultaten recht te zetten. En Busa, Bjelica en Pusic stonden regelmatig in de basis toen Servië wereldkampioen werd. (WVM)

