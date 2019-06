Exclusief voor abonnees Yellow Tigers in Kortrijk versus wereldtop Volley Nations League 04 juni 2019

Na de eerste twee weken van de Volley Nations League komen de Yellow Tigers vanaf vandaag naar sporthal De Lange Munte in Kortrijk. België krijgt de eer om voor het eerst in de geschiedenis een FIVB-toernooi in ons land te organiseren. Het team van coach Gert Vande Broek heeft verrassend sterke resultaten geboekt. De Tigers behaalden zelfs drie overwinningen in zes wedstrijden. Het nationale vrouwenteam ontvangt deze week Rusland, Polen en Servië. Rusland komt met maar liefst vijf nieuwe speelsters naar Kortrijk. Tot nu werden jonge volleybalsters getest, vanaf deze week doen hun toppers mee. Polen - het meest volleybalgekke land van Europa - wordt met vijf overwinningen nu reeds beschouwd als de revelatie van dit jaar. De Poolse Smarzek is de topscorer van de VNL. Polen bouwt aan een nieuw team met het oog op het WK 2022, dat zij samen met Nederland organiseren. Servië is de huidige wereldkampioen en won zilver op de vorige Olympische Spelen. Hun nieuwe sterspeelsters Bjelika en Popovic zijn er bij. Redenen genoeg dus om naar Kortrijk te komen. België staat in de tussenstand op de tiende plaats met acht punten. Dat zijn zeven punten meer dan concurrent Bulgarije. (WVM)

