Yellow Tigers boeken tweede zege op Nations League 18 mei 2018

00u00 0

De Yellow Tigers hebben de eerste van vijf etappes in de FIVB Nations League in Ningbo (China) met een overwinning afgerond. Het werd een spetterende vijfsetter tegen de Dominicaanse Republiek (FIVB-9). Na de 3-0-zege op de openingsdag tegen Zuid-Korea en 0-3-verlies tegen FIVB-1 en olympisch kampioen China, vliegt de nationale ploeg met 5 op 9 naar Toyota in Japan. Daar wordt de tweede reeks van drie NL-interlands afgewerkt. Die opdrachten zullen een stuk zwaarder wegen. Tegen de Dominicaanse Republiek gooide Britt Herbots al haar talent in de strijd, goed voor 28 punten. 'Speelster van het jaar' Céline Van Gestel timmerde 15 treffers op de tabellen. Het tweede drieluik vindt plaats in Japan op 22, 23 en 24 mei. De Belgen nemen het daar op tegen Nederland, Japan en de Verenigde Staten. (PLG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN