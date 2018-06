Yellow Tigers beginnen aan laatste drieluik VOLLEYBAL NATIONS LEAGUE VROUWEN 12 juni 2018

De Belgische nationale vrouwenploeg werkt deze week het vijfde en allerlaatste drieluik van de FIVB Nations League in Italië af. In Eboli, regio Salerno, staan Brazilië, gastland Italië en Thailand op het programma. Na twaalf interlands hebben de Yellow Tigers negen punten behaald. Gepuurd uit tweemaal drie punten tegen Zuid-Korea en Argentinië, twee tegen de Dominicaanse Republiek en één punt tegen Nederland. Goed voor de dertiende plaats in de klassering met zestien landen. Hekkensluiter Argentinië is er nog steeds niet in geslaagd de nul van de tabellen te vegen. Zo zijn de Tigers zeker dat ze volgend seizoen weer aantreden in de hoogste FIVB-afdeling. Tenminste... als de formule behouden blijft. Onze landgenoten hopen hun totaal tegen haalbare kaart Thailand, vijftiende met zeven punten, nog bij te spijkeren. (PLG)

