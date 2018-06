Yellow Tigers begeven tegen Duitsland: 3-1 06 juni 2018

De tiende interland in een reeks van vijftien in de Nations League is op een ontgoocheling uitgedraaid voor de Belgische nationale vrouwenploeg. De Yellow Tigers kwamen in het Poolse Bydgoszcz niet verder dan een 3-1-nederlaag tegen Duitsland. Geen punten dus, ook geen stap vooruit naar het behoud in de hoogste afdeling van de Nations League. Via 23-16 stond het snel 1-0. Onze oosterburen pakten over 16-12 vlot de tweede set. Daarna verging het de Yellow Tigers beter in de derde fase, die winst opleverde langs 16-18 en 21-23. Met Herbots aan het kanon. De hoop op méér groeide. Maar Louisa Lippmann (28 punten) werkte een 18-20-achterstand weg in de laatste set, waarna onze landgenoten twee fatale treffers incasseerden bij 23-23. (PLG)BELGIË: Herbots 23, Grobelna 16, Van Gestel 12, Janssens 11, Lemmens 2, Van de Vyver 2. Libero: Guilliams en Neyt. Kwamen in:

