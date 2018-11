YBSK Beveren loopt negen punten uit op SK Kemzeke Voetbal derde provinciale E 27 november 2018

De ongeslagen lijstaanvoerder en titelfavoriet Yellow Blue Supporterskring Beveren zette zaterdagavond zijn ambities kracht bij met een overtuigende 0-3-uitzege bij Sint-Pauwels. "We lopen nu negen punten uit op eerste achtervolger Sportkring Kemzeke", concludeert trainer Patrick Geertsen. "Nog binnen het eerste kwartier opende Jimmy Potithai de score met een rake kopbal op assist van Yannick Van Roeyen. Na een steal van Anour Bou-Sfia verdubbelde Yves Van Lokeren na een halfuur de bonus. In de tweede helft hield Yellow Blue de controle. We gaven bijna niks weg en Jasper Sulmon legde in de slotminuut de 0-3-eindstand vast. Ref Guy De Roeck, ook actief in de Walivo amateurreeksen, beleefde een moeilijke avond. Er waren heel wat discutabele fases en bij de gastheren groeide de agressie en frustratie zienderogen. Dat leidde tot enkele gemene overtredingen ver over de rand. Toch eindigde Sint-Pauwels met elf. Bij mijn team keek Johan Segers tegen zijn derde gele kaart aan. Hij mag zaterdagavond dus niet meespelen in de thuiswedstrijd tegen Moerbeke-Waas." (VBGB)

