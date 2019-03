Exclusief voor abonnees Yates wint bergrit, De Gendt houdt stand 28 maart 2019

De eerste bergrit in de Ronde van Catalonië was een prooi voor Adam Yates (Mitchelton-Scott). De Brit haalde het boven in Vallter 2000 (Setcases) in een select kopgroepje van vijf voor Parijs-Nicewinnaar Egan Arley Bernal, Dan Martin, Nairo Quintana en Miguel Angel Lopez.