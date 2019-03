Exclusief voor abonnees Yatabaré helft van PO 1 out? 28 maart 2019

Laszlo Bölöni gaf gisteren toelichting bij de kuitblessure van Sambou Yatabaré. De Malinees liep maandag een spierscheurtje op. "Hij kreeg het probleem op training, maar voelde of meldde het niet meteen. Een dag later wisten we pas wat er aan de hand was. De medische staf rekent op drie weken afwezigheid, ik vrees eerder voor een maand. Hij gaat sowieso vier tot vijf wedstrijden moeten missen." Bolat en Opare sloten gisteren na interlandverplichtingen weer aan en trainden meteen mee. Ook Bolingi ging weer voluit, net als Mbokani, die voor de derde dag op rij probleemloos kon trainen. (SJH)

