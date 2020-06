Exclusief voor abonnees Yari Verschaeren maakt kans op Golden Boy Award 16 juni 2020

00u00 0

Anderlecht-goudhaantje Yari Verschaeren is één van de honderd genomineerden voor de Golden Boy Award van 2020, dat is de trofee voor de beste voetballer onder de 21 jaar (vanaf geboortejaar 2000) op de Europese velden, zo maakte de organiserende krant Tuttosport bekend. De 18-jarige Verschaeren, die medio volgende maand zijn negentiende verjaardag viert, is de enige landgenoot op de lijst van genomineerden. Met de Canadees Jonathan David (AA Gent) en de Argentijn Facundo Colidio (STVV) staan er nog twee spelers uit de Jupiler Pro League op de lijst, al was die laatste met een uitleenbeurt in Limburg aan de slag en keert hij eerstdaags terug naar Inter Milaan.

