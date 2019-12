Exclusief voor abonnees Yari Verschaeren in voetsporen van Evenepoel Belofte van het Jaar 23 december 2019

00u00 0

Vijf jaar na Divock Origi stond er zaterdag opnieuw een voetballer op het podium als Belofte van het Jaar: Yari Verschaeren. Correctie: hij haalde de trofee niet zelf op. De 18-jarige aanvaller van RSC Anderlecht, die Remco Evenepoel opvolgt op de erelijst, is aan het herstellen van gescheurde enkelligamenten. Hij sprak wel een videoboodschap in: "Dit is een heel mooie prijs om te winnen. Ik ben er heel blij mee. Je ziet dat er veel toppers op de erelijst staan en de trofee zal een mooie plaats op mijn kamer krijgen."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis