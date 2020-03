Exclusief voor abonnees Yaremchuk traint weer met de bal 12 maart 2020

Het ziet er naar uit dat AA Gent voor de play-offs weer zal kunnen beschikken over Roman Yaremchuk. De 24-jarige Oekraïner trainde gisterochtend voor het eerst weer met de bal en zit daarmee voor op zijn revalidatieschema. Yaremchuk werd in januari geopereerd aan een aangeboren afwijking van het hielbeen, op een moment dat hij met tien goals topschutter was bij AA Gent. Ook in de Europa League had hij toen zeven doelpunten op zijn naam. De snelheid en diepgang van Yaremchuk werden de voorbije weken stevig gemist bij de Buffalo's, die maar moeilijk de weg naar de netten vonden. Met een herstelde Yaremchuk heeft AA Gent er straks weer een wapen bij in de play-offs. (RN)