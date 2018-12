Yaremchuk: "Scoor niet toevallig met het hoofd" 19 december 2018

00u00 0

Efficiëntie was hét pijnpunt van AA Gent de voorbije weken. Maar gisteravond toonde Roman Yaremchuk (23) dat hij het nog in zich heeft. De Oekraïner tekende voor de 0-3. "Ik scoorde niet toevallig met het hoofd. 't Is mijn specialiteit", grijnsde hij na de wedstrijd. "Met mijn lengte (1m91, red.) kon ik de verdediger (Garcia, red.) aftroeven en stevig koppen. Gelukkig kon de keeper er net niet bij. Of het voor mij meteen duidelijk was dat de bal over de doellijn was? Zeker en vast."

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN