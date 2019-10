Exclusief voor abonnees Yannick Ferrera naar Saudi-Arabië 15 oktober 2019

Al-Fateh FC. Dat is de nieuwe club van Yannick Ferrera, die in Saudi-Arabië aan de slag gaat. Al-Fateh puurde slechts één punt uit zijn eerste zes competitieduels en staat onderaan. Ferrera werd vorig seizoen in november aan de deur gezet bij Waasland-Beveren. Hij neemt keeperstrainer Jugoslav Lazic mee naar Al-Fateh. (TTV/MVS)