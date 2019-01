Yanina Wickmayer riskeert megaboete 29 januari 2019

Tennisster Yanina Wickmayer (29) en haar vader Marc (65) riskeren een boete van liefst 420.000 euro en een principiële celstraf voor enkele bouwovertredingen aan hun villa in Diest. Het pand, dat in natuurgebied ligt, werd door vader Wickmayer begin jaren 2000 aangekocht via de nv Biesthoeve. Tot 2008 was hij daarvan de gedelegeerd bestuurder, waarna de dan meerderjarige Yanina het roer overnam. In de tweede helft van 2012 werd een bijgebouw vergroot, werden er drie garagepoorten geïnstalleerd en werd er een kasseiverharding aangelegd, hoewel de bouwvergunning geweigerd was. De verdediging ging vol voor de vrijspraak. "Het bewuste pand bestond al in 1890. Ten opzichte van toen is de oppervlakte zelfs verkleind, van 140 naar 106 vierkante meter." Op 25 februari weten de Wickmayers of ze hun slag hebben thuisgehaald. (KAR)

