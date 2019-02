Yanina Wickmayer ontloopt opnieuw megaboete 26 februari 2019

Tennisster Yanina Wickmayer (29) en haar vader Marc (65) ontsnappen aan een boete van 420.000 euro en een celstraf. De twee moesten zich in de rechtbank voor de tweede maal verantwoorden voor bouwovertredingen aan hun villa 'De Biesthoeve' in Diest. Maar opnieuw blunderde het Leuvense parket met de dagvaarding. De Wickmayers ontsprongen een eerste maal de dans in 2017. Toen liet het parket de dagvaarding niet aan alle betrokken partijen correct betekenen, waardoor Yanina en haar vader nooit officieel in kennis werden gesteld. Ze riskeerden toen nog 900.000 euro boete. Het parket dagvaardde andermaal, maar hield geen rekening met de beroepstermijn. De Wickmayers kregen een dagvaarding in de bus terwijl ze zes dagen eerder in beroep gingen. Omdat de beroepsrechter nog geen uitspraak had gedaan, verklaarde de rechter de strafvordering nu onontvankelijk, net als de herstelvordering. Geen van beiden is anno 2019 ingeschreven op het riante landgoed. Yanina heeft haar domicilie in Hasselt, haar vader in Tenerife. (KAR)

