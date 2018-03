XXS-koekjes 17 maart 2018

Bij koekjesbakker Jules Destrooper zien ze het tegenwoordig wel heel klein - letterlijk welteverstaan. Om ze perfect op het schoteltje van een koffiekop te doen passen of als vieruurtje perfect 'wegmoffelbaar' in zelfs de kleinste handtas, kregen de intussen wereldberoemde Parijse- en natuurboterwafels een XXS-versie mee. Met bij Carrefour 2,82 euro voor 126 gram aan koekjes - verdeeld over zes zakjes - betaalt u daarmee natuurlijk wel dat tikje meer dan wanneer u dezelfde koekjes in de normale Medium-verpakking zou kopen. (StV)

