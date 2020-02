Exclusief voor abonnees Xior mikt op 2 miljard euro aan studentenkoten 06 februari 2020

Xior wil tegen 2022 een portefeuille van 2 miljard euro aan studentenkoten bezitten. Dat betekent dat het fonds nog een tandje moet bijsteken. Eind vorig jaar klokte het af op bijna 1,2 miljard euro. Indien evenwel alle aangekondigde ontwikkelingen worden meegerekend, dan stijgt dat al tot zowat 1,5 miljard euro. Eens afgewerkt, zullen er dan meer dan 12.000 verhuurbare eenheden zijn, goed voor 88,75 miljoen euro aan huurgelden.

Xior realiseerde vorig jaar een netto courante winst uit zijn verhuuractiviteiten van 24 miljoen euro. Dat was 48% meer dan in 2018. De stijging was vooral het gevolg van een uitbreiding van de vastgoedportefeuille. Het dividend voor de aandeelhouders stijgt met 4 procent tot 1,30 euro.

