Xior gooit zich op Amsterdamse koten 27 april 2018

00u00 0

Vastgoedgroep Xior herstelde gisteren 3,71% op de Brusselse beurs (tot 36,30euro). De reden: de specialist in studentenhuisvesting versterkt zijn aanwezigheid in Amsterdam, de grootste studentenstad van Nederland. Xior verwerft namelijk een site met drie gloednieuwe gebouwen. Daarop staan in totaal 247 koten en appartementen voor jonge starters en 94 parkeerplaatsen. Prijskaartje: 47 miljoen euro. Twee derde van de gebouwen is al verhuurd. De vastgoedgroep verwacht dat de panden een huurrendement van 5,6% zullen opleveren. "Deze acquisitie zal meteen bijdragen aan het resultaat", voegt CEO Christian Teunissen daar nog aan toe. ING verhoogt het advies voor Xior van 'houden' tot 'kopen'. Het beurshuis ziet in de recente koersval van het aandeel een goed instapmoment. "De waardering raakt aan historische dieptepunten, terwijl we Xior als een unieke investeringsopportuniteit zien. Behalve in de VK, zijn er geen directe concurrenten." De huidige investeringen zouden in 2019 en 2020 tot hogere winsten moeten leiden. Koersdoel: 40 euro.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN