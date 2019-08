Exclusief voor abonnees Xior bevestigt prognoses 06 augustus 2019

00u00 0

Xior, de beursgenoteerde investeerder in studentenvoorzieningen, trok zijn netto courante winst in het eerste halfjaar met 80% op tot 11,3 miljoen euro. De vooruitgang was vooral te danken aan de uitbreiding van de vastgoedportefeuille, die sinds Nieuwjaar met 20% klom tot 982 miljoen euro. Indien alle geplande ontwikkelingen worden gerealiseerd, dikt ze zelfs aan tot 1,1 miljard euro, goed voor zowat 9.000 verhuurbare studenteneenheden. De bezettingsgraad daalde licht van 98,45% naar 98,08%. Xior blijft wel bij zijn voornemen om over dit jaar een dividend van 1,30 euro uit te betalen.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis